Urla e schiaffi ai bimbi dell’asilo: maestra 46enne arrestata dai carabinieri a Villafrati



Nei confronti della donna, una 46enne della provincia di Agrigento, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un avviso di custodia cautelare ai domiciliari in attesa del processo. L’inchiesta nata a seguito di una denuncia presentata dalla mamma di uno dei piccoli alluni dell’asilo. I successivi accertamenti hanno messo in luce la condotta sistematica dell’insegnante con schiaffi e urla.

