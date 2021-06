Vaccini Astrazeneca e J&J ai giovani, medici e scienziati contrari: “Sbagliato e pericoloso”



Molte regioni italiane hanno organizzato degli “open day” per accelerare le vaccinazioni tra i soggetti che finora non hanno ricevuto neanche una dose, soprattutto giovani: si stanno però somministrando loro decine di migliaia di vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson in aperta contraddizione rispetto alle indicazioni dell’Aifa.

