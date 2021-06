Vaccini Covid ed effetti collaterali, Aifa rassicura: “90% dei casi non gravi”



Aifa ha pubblicato il quinto rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti Covid distribuiti finora in Italia da cui è emerso che fino al 26 maggio 2021 sono pervenute 66.258 segnalazioni su un totale di 32.429.611 dosi somministrate, di cui circa il 90% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione delle trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria (AstraZeneca) è in linea con quanto osservato a livello europeo.

Continua a leggere



Aifa ha pubblicato il quinto rapporto di farmacovigilanza sui vaccini anti Covid distribuiti finora in Italia da cui è emerso che fino al 26 maggio 2021 sono pervenute 66.258 segnalazioni su un totale di 32.429.611 dosi somministrate, di cui circa il 90% sono riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione delle trombosi venose intracraniche e in sede atipica in soggetti vaccinati con Vaxzevria (AstraZeneca) è in linea con quanto osservato a livello europeo.

Continua a leggere

Continua a leggere