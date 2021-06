Vaccini Johnson&Johnson contaminati con AstraZeneca, 60 milioni di dosi distrutte in Usa



La Food and Drug Administration Usa ha comunicato a Johnson & Johnson che circa 60 milioni di dosi del suo vaccino contro il coronavirus prodotto in un impianto di Baltimora non possono essere utilizzate a causa della possibile contaminazione con un ingrediente chiave utilizzato per produrre il vaccino AstraZeneca.

