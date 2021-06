Vaccino Astrazeneca ai giovani, Rasi contrario: “Lo farei fare a mio figlio, non a mia figlia”



Guido Rasi, ex direttore generale dell’EMA ed oggi braccio destro in qualità di consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Figliuolo, ha commentato la decisione di alcune regioni di organizzare open day con il vaccino Astrazeneca per i giovani: “Oggi come oggi a mio figlio maschio lo farei fare, a mia figlia no”.

