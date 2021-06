Vaccino Covid ai bambini tra i 6 e i 12 anni: ecco quando potrebbe arrivare l’autorizzazione



Il commissario straordinario Figliuolo, parlando della campagna di vaccinazione, ha dichiarato: “Non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni”. Ecco quando potrebbe arrivare il via libera al vaccino contro il Covid per i bambini trai 6 e i 12 anni.

