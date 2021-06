Vaccino Covid AstraZeneca “fortemente” raccomandato per over 60: la decisione del Cts



Il Comitato tecnico scientifico ha deciso di raccomandare “fortemente” il vaccino Covid AstraZeneca per gli over 60. Il parere degli esperti era atteso in queste ore, come era stato confermato ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo le discussioni degli ultimi giorni relative agli effetti collaterali gravi connessi al farmaco negli under 50.

