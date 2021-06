Vaccino Pfizer sicuro sugli adolescenti, dai test nessuna trombosi ed effetti collaterali lievi



Effetti collaterali lievi, sono questi i dati rassicuranti del vaccino Pfizer sugli adolescenti emersi dagli studi clinici di fase tre che hanno permesso alle agenzie regolatorie statunitense ed europee di dare il via libera al vaccino a mRna anche sui ragazzi nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni. si studiano ora i casi di miocardite e pericardite segnalati dopo la seconda dose ma per gli esperti le percentuali non sono superiori a quelle attese nella popolazione generale.

Continua a leggere



Effetti collaterali lievi, sono questi i dati rassicuranti del vaccino Pfizer sugli adolescenti emersi dagli studi clinici di fase tre che hanno permesso alle agenzie regolatorie statunitense ed europee di dare il via libera al vaccino a mRna anche sui ragazzi nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni. si studiano ora i casi di miocardite e pericardite segnalati dopo la seconda dose ma per gli esperti le percentuali non sono superiori a quelle attese nella popolazione generale.

Continua a leggere

Continua a leggere