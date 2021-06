Variante Delta in Italia, l’Iss: “È il 16,8% dei casi, a giugno quadruplicata rispetto a maggio”



Secondo le prime segnalazioni monitorate dal Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 dell’Iss, in attesa della flash survey, anche se in Italia la variante dominante resta l’Alfa (ex inglese) aumenta la circolazione della variante Delta (ex indiana): “Rappresenta ad oggi il 16,8% dei casi di Coronavirus nel nostro Paese, quadruplicata a giugno rispetto solo al mese scorso, quando invece era presente nel 4,2% dei contagi”.

