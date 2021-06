Vendevano in Italia pomodoro egiziano contaminato da pesticidi: maxi sequestro dei carabinieri



Sono più di 800 le tonnellate di pomodoro sequestrate dai carabinieri del Comando per la Tutela Agroalimentare in un’azienda dell’Agro Nocerino Sarnese, in Campania, leader del settore conserviero. All’interno del concentrato di pomodoro di provenienza egiziana, stipato in fusti di acciaio è stata riscontrata una quantità ingente di pesticidi. Due le persone denunciate per frode in commercio e commercio di sostanza nocive.

