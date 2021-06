Venezia, porta bimbo di 2 anni al pronto soccorso con ferite alla testa e lividi: arrestato il papà



Porta il figlio di due anni in ospedale con diverse ferite alla testa e lividi su tutto il corpo. I medici chiedono l’intervento delle forze dell’ordine. Arrestato il padre del minore per maltrattamenti in famiglia. L’uomo di 33 anni è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione mentre il bimbo è stato affidato a una struttura protetta.

