Ventimiglia, uccide la ex e poi si suicida. La Procura: “C’erano 2 denunce ma non è emerso fosse perseguitata”

C’erano due denunce a carico di Antonio Vicari, l’uomo che ieri pomeriggio ha ucciso a colpi d’arma da fuoco la ex compagna Sharon Micheletti, di 30 anni, a Ventimiglia e poi ha rivolto l’arma contro di sé, togliendosi la vita. Tuttavia non sembrerebbe un caso di stalking. A dichiararlo è il procuratore di Imperia, Alberto Lari, che intende così far chiarezza sulla vicenda. Il 65enne di recente aveva perso il padre e in passato il figlio in un incidente stradale.

