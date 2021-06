Vera Miales con Amedeo Goria: “Non sono una mantenuta” e fa chiarezza sul sesso 5 volte al giorno



Vera Miales, su Fanpage.it, replica alle polemiche scoppiate circa la sua relazione con Amedeo Goria: “Confermo, è capitato di fare l’amore cinque volte in un giorno. È appagato da me, per questo non mi tradirà”. Ferita dagli insulti ricevuti, la barista e modella si è difesa: “Se fossi una mantenuta come dicono, non starei con un pensionato. Ho sempre fatto della mia indipendenza una priorità”.

Continua a leggere



Vera Miales, su Fanpage.it, replica alle polemiche scoppiate circa la sua relazione con Amedeo Goria: “Confermo, è capitato di fare l’amore cinque volte in un giorno. È appagato da me, per questo non mi tradirà”. Ferita dagli insulti ricevuti, la barista e modella si è difesa: “Se fossi una mantenuta come dicono, non starei con un pensionato. Ho sempre fatto della mia indipendenza una priorità”.

Continua a leggere

Continua a leggere