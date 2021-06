Verona, si rovescia una canoa sul Mincio: una persona muore annegata



Un uomo è morto annegato dopo che la canoa sulla quale viaggiava con un amico si è ribaltata nella acque di Borghetto sul Mincio. La vittima è stata portata a riva in elicottero, ma per lei non c’era già più nulla da fare. L’amico, invece, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Soccorsa anche una terza persona che si era tuffata nel tentativo di salvare i due.

