Victoria dei Maneskin: “Disorientante quando per la prima volta sono stata attratta da una ragazza”



Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, torna a parlare della sua sessualità. Solo tre mesi fa aveva raccontato in tv di avere vissuto delle storie d’amore con uomini e donne. “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante, non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni”, ha confessato oggi.

