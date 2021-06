Video Mottarone, il prof esperto di funivie: “Forse fune tranciata dalla cabina impazzita”



In un video trasmesso in esclusiva dal Tg3 e ripreso dai Carabinieri di Verbania si vede il crollo della cabina numero 3 sulla funivia del Mottarone. L’incidente ha causato la morte di 14 persone. “Il filmato è sicuramente utile a capire cosa sia successo – spiega il professor Gianpaolo Rosati del Politecnico di Milano -. Ci aiuta a capire dove guardare. Certo è che se i freni fossero entrati in funzione, non ci sarebbero state vittime. Questo è ben visibile secondo me dalle immagini”.

