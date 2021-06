Violenta la moglie, la picchia e riduce in schiavitù: 57enne arrestato a Messina



Un uomo di 57 anni è stato tratto in arresto e condotto in carcere perché ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali. Vittima sua moglie. Gli abusi venivano commessi spesso alla presenza dei figli minori.

