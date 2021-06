Violenza sessuale su una 14enne, indagati due calciatori del Messina



Violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima, è questa la pesantissima accusa nei confronti di due calciatori dell’Acr Messina, società calcistica italiana che milita attualmente in Serie D. Secondo l’accusa, i due calciatori, entrambi giovanissimi, avrebbero attirato la quattordicenne in casa per una serata abusando sessualmente di lei.

