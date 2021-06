Volontaria accoltellata a Ranzo dall’uomo che accudiva, è grave. Caccia all’aggressore



È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Trento la donna di 64 anni aggredita questa mattina a Ranzo in Trentino da un ospite della canonica del paese dove lavorava come volontaria. L’uomo si è dato alla fuga dopo l’aggressione ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Era ospite della struttura da qualche giorno con un progetto della Caritas.

Continua a leggere



È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Trento la donna di 64 anni aggredita questa mattina a Ranzo in Trentino da un ospite della canonica del paese dove lavorava come volontaria. L’uomo si è dato alla fuga dopo l’aggressione ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Era ospite della struttura da qualche giorno con un progetto della Caritas.

Continua a leggere

Continua a leggere