“Vuoi l’amore? Fatti una doccia nuda e mandami video”, scoperta e denunciata ‘Mariana Chiaroveggente’



La vittima del ‘rituale magico’ è una 49enne del Nuorese che si era rivolta alla sedicente maga per far riavvicinare l’amato. È stata ricattata da un complice dopo aver inviato le immagini del bagno ‘purificatore’: “Se non paghi 500 euro, giriamo il video ai tuoi contatti su Facebook”. Poi sono arrivate altre richieste di denaro e così la donna si è rivolta alla Polizia Postale.

Continua a leggere



La vittima del ‘rituale magico’ è una 49enne del Nuorese che si era rivolta alla sedicente maga per far riavvicinare l’amato. È stata ricattata da un complice dopo aver inviato le immagini del bagno ‘purificatore’: “Se non paghi 500 euro, giriamo il video ai tuoi contatti su Facebook”. Poi sono arrivate altre richieste di denaro e così la donna si è rivolta alla Polizia Postale.

Continua a leggere

Continua a leggere