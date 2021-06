Weekend da record per la campagna vaccinale: 1,2 milioni di dosi somministrate in 48 ore



Per il secondo giorno consecutivo è stata oltrepassata la quota di 600 mila somministrazioni giornaliere, il che significa che in 48 ore sono state somministrate oltre 1,2 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Weekend da record quindi: per la prossima settimana, inoltre, è atteso nel nostro Paese l’arrivo di altre 4 milioni di dosi.

