Yara Gambirasio, la Corte nega a Massimo Bossetti l’accesso ai reperti del processo



Rigettata la richiesta degli avvocati difensori di Massimo Bossetti: non avrà accesso ai reperti del processo per la morte di Yara Gambirasio. Il muratore era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne. La difesa aveva avanzato l’istanza in vista di una possibile revisione della sentenza.

