Zaki, atteso per domani verdetto sulla scarcerazione. La sorella: “Non riceve il vaccino anti-Covid”



Atteso per domani mercoledì 2 giugno il verdetto del Tribunale del Cairo sulla scarcerazione di Patrick Zaki, l’attivista per i diritti umani detenuto ormai da un anno con l’accusa di diffusione di fake news con scopi terroristici. “Mio fratello sta sempre più male – spiega a Fanpage.it la sorella Marise -. Spesso ha dovuto dormire per terra e non ha ancora ricevuto il vaccino anti-Covid”

Continua a leggere



Atteso per domani mercoledì 2 giugno il verdetto del Tribunale del Cairo sulla scarcerazione di Patrick Zaki, l’attivista per i diritti umani detenuto ormai da un anno con l’accusa di diffusione di fake news con scopi terroristici. “Mio fratello sta sempre più male – spiega a Fanpage.it la sorella Marise -. Spesso ha dovuto dormire per terra e non ha ancora ricevuto il vaccino anti-Covid”

Continua a leggere

Continua a leggere