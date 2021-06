Zangrillo e il selfie senza mascherina all’aperto “per persone assennate”: scoppia la polemica



Il dottor Alberto Zangrillo, direttore dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione generale del San Raffaele di Milano, torna al centro delle polemiche dopo aver dichiarato che il “virus è clinicamente in letargo”, per un selfie pubblicato sui propri canali social che lo ritrae senza mascherina: “Modalità all’aperto per persone assennate”.

Continua a leggere



Il dottor Alberto Zangrillo, direttore dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione generale del San Raffaele di Milano, torna al centro delle polemiche dopo aver dichiarato che il “virus è clinicamente in letargo”, per un selfie pubblicato sui propri canali social che lo ritrae senza mascherina: “Modalità all’aperto per persone assennate”.

Continua a leggere

Continua a leggere