Zenzero in polvere ritirato per rischio chimico. L’allerta del Ministero: “Non consumatelo”



Richiamo per rischio chimico per un lotto di zenzero in polvere biologico a marchio Sottolestelle con sede dello stabilimento a San Giovanni Rotondo (Foggia). Non si tratta del primo ritiro alimentare causato dall’ossido di etilene oltre i limiti consentiti: numerosi sono stati i richiami in tal senso negli ultimi tempi.

