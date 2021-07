A Padova eseguiti 7 trapianti in 36 ore: “Lottiamo per il Covid ma non arretriamo su altri fronti”



Ben sette trapianti effettuati in meno di due giorni. Una vera e propria maratona quella avvenuta presso l’Azienda Ospedale Università di Padova dove oltre 120 sanitari sono stati impegnati per 36 ore in sette trapianti di organo (pancreas, rene, cuore e polmone). Orgoglioso il presidente della regione Veneto Zaia: “Lottiamo per prevenire e curare il Covid, ma non arretriamo su nessun altro fronte”.

