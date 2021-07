A Verona 21enne non vaccinato in terapia intensiva per Covid: “Era stato in vacanza a Barcellona”



Il presidente del Veneto Luca Zaia ha reso noto che un ragazzo di 21 anni non vaccinato è ricoverato al momento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Verona per Covid. Il giovane era stato in vacanza a Barcellona, dove si sta verificando un aumento delle infezioni di Sars-Cov-2 soprattutto tra i giovani: “Tutti i ricoverati delle ultime ore sono non vaccinati: questa è la realtà”.

