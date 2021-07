Abruzzo. Ultraleggero si schianta dopo il decollo: morto un 51enne, c’è un ferito grave



Non ce l’ha fatta l’uomo tedesco di 51 anni finito in gravi condizioni all’ospedale di Pescara in seguito ad un incidente aereo con un velivolo caduto sull’avvio di superficie di Corropoli (Teramo): è deceduto poco prima delle 19 del 28 luglio in pronto soccorso: gravissimo un 57enne che era con lui a borod.

