Abusi sui chierichetti del Papa, chiesti 4 e 6 anni per don Gabriele Martinelli e don Enrico Radice



Il Promotore di Giustizia, ovvero il pm del Vaticano, Roberto Zannotti, ha chiesto sei anni di reclusione per don Gabriele Martinelli, oggi quasi 29enne, per atti di violenza carnale aggravata e atti di libidine aggravati, e quattro anni per don Enrico Radice, 71 anni, per favoreggiamento durante l’udienza che si è svolta nel Tribunale vaticano nell’ambito dei presunti abusi avvenuti nel Preseminario San Pio X, gestito dall’Opera don Folci della diocesi di Como, dei cosiddetti “chierichetti del Papa”: “È la punta dell’iceberg”.

