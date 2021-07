Addio alla plastica monouso: da oggi al bando piatti, posate, cannucce e cotton fioc



Da sabato 3 luglio entra in vigore la direttiva europea Sup (Single use plastic) che mette al bando tanti prodotti monouso in plastica: piatti, posate, cannucce, cotton fioc, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Esclusi dal divieto, invece, altri oggetti di uso quotidiano come bicchieri, flaconi di detersivi e bottiglie.

