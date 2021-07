Agguato a Lecce, spari mentre preleva al Bancomat: ex direttore di banca ucciso davanti alla moglie



Un uomo di 69 anni Giovanni Caramuscio, è stato ucciso a colpi di pistola intorno a mezzanotte mentre faceva un prelievo al bancomat a Lequile, in provincia di Lecce. Testimone dell’agguato è stata la moglie della vittima, ex direttore di banca, che lo aspettava in macchina. È stato colpito senza che potesse avere la possibilità di difendersi. Indagini in corso.

