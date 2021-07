Aldo Naro ucciso in discoteca: 3 condanne confermate in appello



Sono state confermate dalla Corte d’appello di Palermo 3 condanne per l’omicidio di Aldo Naro, giovane medico di Caltanissetta morto in seguito a un pestaggio avvenuto in una discoteca di Palermo il 14 febbraio del 2015. Secondo una nuova autopsia, il ragazzo è deceduto in seguito a diversi colpi sferrati alla nuca.

