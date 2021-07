Alessandro D’Amico, ex corteggiatore di Uomini e Donne, salva la sorella donandole un rene



Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del Trono Gay di Uomini e Donne, ha raccontato su Instagram il bellissimo gesto con cui ha deciso di aiutare sua sorella Federica a riprendere in mano la sua vita. Il 31enne, infatti, si è sottoposto ad un’operazione in seguito alla quale ha subito l’asportazione del rene.

Continua a leggere



Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del Trono Gay di Uomini e Donne, ha raccontato su Instagram il bellissimo gesto con cui ha deciso di aiutare sua sorella Federica a riprendere in mano la sua vita. Il 31enne, infatti, si è sottoposto ad un’operazione in seguito alla quale ha subito l’asportazione del rene.

Continua a leggere

Continua a leggere