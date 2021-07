Alessio e la paura della sua famiglia: “Se chiudono la struttura per disabili, noi che facciamo?”



Alessio Conserva è un ragazzo disabile che da otto anni vive all’interno della struttura socio-assistenziale e riabilitativa “Eridano Dopo di Noi” di Brindisi. A causa di un regolamento regionale del 2019, la struttura – non potendosi convertire in RSA – non potrà più ospitare Alessio e tanti altri ragazzi come lui, che saranno dunque costretti a trovare una nuova sistemazione, distaccandosi da quella che, per anni, è stata la loro seconda famiglia.

