Alison e Gareth Southgate, l’amore clandestino poi le nozze. Il fidanzato tradito: “Nessun rancore”



Era il 1997 quando Gareth Southgate sposava Alison. L’attuale allenatore della Nazionale inglese ha lottato tanto per conquistare colei che è poi diventata la donna della sua vita. Quando l’ha conosciuta, infatti, faticava a dichiararsi per via della sua insicurezza, inoltre lei era fidanzata. La loro relazione all’inizio fu clandestina.

Continua a leggere



Era il 1997 quando Gareth Southgate sposava Alison. L’attuale allenatore della Nazionale inglese ha lottato tanto per conquistare colei che è poi diventata la donna della sua vita. Quando l’ha conosciuta, infatti, faticava a dichiararsi per via della sua insicurezza, inoltre lei era fidanzata. La loro relazione all’inizio fu clandestina.

Continua a leggere

Continua a leggere