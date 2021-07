All’ARENA MILANO EST l’unica data milanese di GODBLESSCOMPUTERS per l’estate. Il 20 luglio un fantastico live audio e video

Sul palco del polo socio-culturale all’aperto targato Teatro Martinitt i concerti riprendono alla grande con le performance uniche del “collezionista di suoni” più amato nella scena elettronica italiana. Note e immagini conducono in un viaggio evocativo verso un’isola “che ora c’è”, grazie a Lorenzo Nada. Una terra lontana e misteriosa, dove è la musica a parlare.

Dietro a uno dei nomi di punta della scena elettronica italiana –Godblesscomputers– si cela Lorenzo Nada, detto “il collezionista di suoni”. Li ama, li esplora, li cataloga, quindi li seziona e li ricompone in elementi di sintesi per costruire le sue produzioni. Dopo i primi dischi che lo impongono nel panorama della musica elettronica indipendente, nel 2017 pubblica “Solchi”, con cui conquista una nuova dimensione live con una band e si riconnette alle sue radici hip hop. Nel 2020, l’anno dell’isolamento per il mondo intero, esce il suo “The Island”: 8 tracce dai titoli evocativi e sintetici per un viaggio immaginario verso una terra lontana, dove sono solo i suoni a parlare, avvolgendo l’ascoltatore tra mille sfumature fatte di rimandi, influenze e intuizioni. Quello sul palco dell’Arena Milano Est la sera del 20 luglio sarà un live audio e video di grande impatto.

L’opening del concerto è affidato al duo RGB Prisma, nato dall’incontro tra Stefano De Vivo e Claudio La Rocca, insieme ad alcuni ospiti.

DA SAPERE

-Inizio spettacolo dalle ore 21.30, costo 16 euro. All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

-Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

-Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

-Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

L’arena in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

800 posti a sedere (per norme anti-Covid ridotti a 400/500, secondo pianta dinamica)

1 schermo esterno 14mx6m

6 toilette a uso esclusivo

ARENA MILANO EST

Via Pitteri 58, Milano. Tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.arenamilanoest.it.

L’articolo All’ARENA MILANO EST l’unica data milanese di GODBLESSCOMPUTERS per l’estate. Il 20 luglio un fantastico live audio e video proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro