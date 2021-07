Allerta alimentare per il salame, il Ministero della Salute: “Non mangiatelo”



Pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di salame “Stortina di nonna Maria” a marchio L’Artigiano del Salame per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in confezioni di pezzatura di 300 grammi con il numero di lotto avente data 30 aprile 2021; prodotto da Mantovani Pierluigi (IT 9 – 957/L), nello stabilimento di via C.so C. Battisti 16 a Sanguinetto, in provincia di Verona.

