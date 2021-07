Alluvione in Belgio: i Vigili del Fuoco italiani hanno salvato 40 persone



I Vigili del Fuoco italiani inviati in Belgio per soccorrere le vittime dell’alluvione che si è abbattuta sull’Europa Centrale hanno tratto in salvo almeno 40 persone a Tillf, zona a Sud di Liegi. I pompieri hanno evacuato delle persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni e in una casa di riposo.

