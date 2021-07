Amadeus ipocondriaco per colpa di un trauma: “Fui ricoverato da bambino”



Il conduttore svela i motivi della sua fobia per le malattie, per cui si sottopone a un’alimentazione controllata, senza sale né carne rossa: “A sette anni venni ricoverato per due mesi in ospedale”. La moglie Giovanna Civitillo ironizza sulla sua ipocondria: “Lo prendiamo in giro sennò diventiamo matti”.

