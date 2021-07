Amanda Lear: “Rabbia e disperazione per la morte di mio marito. La mia spero sia rapida e indolore”



Amanda Lear si è raccontata sulle pagine del settimanale Chi. L’artista ha ricordato il marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle. Il produttore musicale è morto nel 2000, rimanendo coinvolto in un incendio scoppiato nella villa che condivideva con Amanda Lear: “La rabbia si trasforma in disperazione per diventare, dopo un bel po’, accettazione”.

