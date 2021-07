Ancora giallo sulle cause della morte di Viviana e Gioele: i corpi alle famigli quasi un anno dopo



Il Procuratore Capo della Procura di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ha fatto sapere che entro la fine di luglio “i corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello verranno consegnati ai familiari per le esequie ed al più presto tutte le consulenze saranno depositate”. Ancora non è stato chiarito come siano morti i due.

