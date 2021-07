Ancora morti sul lavoro: boscaiolo trafitto e ucciso da un ramo, autista schiacciato dal suo camion



In Val di Fiemme un boscaiolo di 28 anni è scivolato su un pendio ed è stato trafitto da un ramo: sul posto sono stati verricellati da un elicottero i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. A Passignano sul Trasimeno un autista di 63 anni è stato schiacciato dal suo stesso camion.

Continua a leggere



In Val di Fiemme un boscaiolo di 28 anni è scivolato su un pendio ed è stato trafitto da un ramo: sul posto sono stati verricellati da un elicottero i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. A Passignano sul Trasimeno un autista di 63 anni è stato schiacciato dal suo stesso camion.

Continua a leggere

Continua a leggere