Angela da Mondello sul papà indagato: “Non facciamo di tutta l’erba un fascio”



Angela da Mondello, la signora siciliana diventata famosa per il tormentone “non ce n’è di coviddi”, ha commentato su Instagram così il coinvolgimento del padre Isidoro Chianello in una indagine per truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione insieme ad altri 27 dipendenti del Comune di Palermo e di alcune partecipate: “Non facciamo di tutta l’erba un fascio”.

Continua a leggere



Angela da Mondello, la signora siciliana diventata famosa per il tormentone “non ce n’è di coviddi”, ha commentato su Instagram così il coinvolgimento del padre Isidoro Chianello in una indagine per truffa a danno di un ente pubblico e falsa attestazione insieme ad altri 27 dipendenti del Comune di Palermo e di alcune partecipate: “Non facciamo di tutta l’erba un fascio”.

Continua a leggere

Continua a leggere