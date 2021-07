Anziana morta con due coltelli conficcati nella schiena, fermato il figlio a Bovolone



Paolo Bissoli, 52 anni, è stato fermato per l’omicidio della madre, Maria Spadini: la donna era stata trovata questa mattina in una pozza di sangue e con due coltelli conficcati nella schiena a Bovolone (Perugia). L’uomo è stato trasferito in carcere a Montorio e nei prossimi giorni verrà fissato l’interrogatorio di garanzia.

