Arisa scatenata a Napoli: dopo il Gay Pride anche il super party in piscina



La cantante lucana protagonista assoluta del weekend napoletano: dopo la festa del Gay Pride 2021, dove ha fatto da madrina, una domenica pomeriggio impegnata in un super party in piscina in un noto locale. In sua compagnia tante personalità, tra cui anche il chirurgo dei vip, Salvatore Artiano.

Continua a leggere



La cantante lucana protagonista assoluta del weekend napoletano: dopo la festa del Gay Pride 2021, dove ha fatto da madrina, una domenica pomeriggio impegnata in un super party in piscina in un noto locale. In sua compagnia tante personalità, tra cui anche il chirurgo dei vip, Salvatore Artiano.

Continua a leggere

Continua a leggere