Arrestato Maurizio di Marzio, preso l’ultimo ex terrorista italiano latitante in Francia



Arrestato nelle scorse ore Maurizio Di Marzio, ex brigatista rosso di cui l’Italia da anni richiedeva l’estradizione dopo una condanna per atti di terrorismo commessi negli anni ’80. Di Marzio era stato l’unico a sfuggire al provvedimento contro 10 ex terroristi italiani in Francia scattato nell’aprile scorso.

