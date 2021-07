Asti, 19enne rapina e violenta 91enne per vendetta: “L’aveva denunciato per un furto”



La vittima aveva già subito un furto in abitazione da parte dello stesso giovane, 19enne residente al campo nomadi di via Guerra ad Asti. “Si è trattato di un gesto di sfregio, particolarmente violento nei confronti della donna”, ha spiegato Federico Mastorci, capo della squadra mobile del comune piemontese. Il ragazzo è ora in carcere.

