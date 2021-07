Aumentano i ricoveri in reparto, stabili le terapie intensive: i dati Agenas regione per regione



Secondo l’ultimo monitoraggio di Agenas, aggiornato al 25 luglio, dopo settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta mostra un aumento dell’1%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid. Stabili i ricoveri in terapia intensiva. Al Sud la crescita maggiore: ecco i dati regione per regione.

