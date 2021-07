Aumento contagi covid inevitabile con variante delta, Locatelli: “Troppa leggerezza nei contatti”



“Che la curva dei contagi in Europa sia tornata a risalire è ormai un evidente dato di fatto dovuto in larga parte alla dominanza della variante Delta” ha spiegato Franco Locatelli, invitando a completare in fretta la vaccinazione degli over 60 e ad evitare “leggerezze di troppo” nei contatti. “La diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante in Italia dove non si è raggiunto una coperture vaccinale sufficiente” ha avvertito Giovanni Rezza.

