Beatrice, morta a 5 mesi dopo un intervento chirurgico: quattro medici a processo a Messina

Il gup di Messina Tiziana Leanza ha rinviato a giudizio i quattro medici indagati per la morte della piccola Beatrice Morici, la bimba palermitana di cinque mesi morta il 30 agosto del 2018 all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma in seguito a un’operazione effettuata nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina per una malformazione con la quale conviveva senza sintomi dalla nascita. “Mia figlia avrà finalmente giustizia”, le prime parole di Benedetta Bua, mamma della piccola, che in questi anni non aveva mai smesso di chiedere giustizia.

